DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP’yi zora soktu

24 Ocak 2024 06:59 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 07:25

Haber Merkezi ANKARA - ‘Kent uzlaşısı’ üzerinden CHP ile ittifak çalışmaları yapan DEM Parti, pazarlıkta elini güçlendirmeye çalışıyor. Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olmak istediğini açıklaması bu yönde bir hamle olarak değerlendiriliyor.

ESENYURT VE ADALAR

Daha önce İstanbul’da, Ekrem İmamoğlu’na destek karşılığında CHP’nin, DEM Parti’nin güçlü olduğu Esenyurt’ta aday çıkarmayabileceği ve belediye meclis üyeliklerinde DEM Partililere kontenjan ayıracağı gündeme gelmişti. İyi Parti’nin CHP’ye kapıları kapamasının ardından pazarlık gücü artan DEM Parti’nin İstanbul’da sadece Esenyurt ile tatmin olmadığı öğrenildi. CHP listelerinden kendilerine kontenjan ayrılması fikrine sıcak bakmayan DEM Partililerin, oylarının CHP hanesine gitmesinden rahatsız olduğu da ifade ediliyor. DEM Parti’nin bu formül yerine, Adalar ve Esenyurt ilçelerinde iki partiye de sıcak bakan ortak aday formülü üzerinde durduğu, ilçelerin birinde DEM Parti diğerinde ise CHP listelerinden seçime gidilmesi talebinin olduğu ileri sürülüyor.

6 İLDE DAHA PAZARLIK

Pazarlık masasında elini güçlendiren DEM Parti’nin, iş birliği talebini sadece İstanbul’la sınırlı tutmadığı, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın ve Antalya’nın da bazı ilçelerinde ortak aday çıkarmayı talep ettiği kulislerde konuşuluyor. CHP ile DEM Partinin iş birliği görüşmelerinde sona gelindiği, heyetlerin yapacağı görüşmelerle bu hafta bir sonuca varılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş’ın adaylık sinyali ile ilgili “Bu konu, DEM Parti’nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir konu değil” demekle yetindi.

DEMİRTAŞ DİYARBAKIR’A GÖTÜRÜLDÜ

DEM Parti, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş’ı görmek üzere Diyarbakır’a götürüldüğünü talebin Demirtaş’tan geldiğini açıkladı.