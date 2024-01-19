Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalova'da konuşuyor

19 Ocak 2024 17:26 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 17:39

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar:

Bugün bereketli bir gün geçiriyoruz. İslam dünyasının seçkin alimleriyle buluştuk. Yalova’da TCG Derya gemisinin teslim törenine katıldık.

Şimdi de Yalova teşkilatımızla bir aradayız.

Dün Ankara’da muhteşem bir toplantıyla 48 adayımızı açıkladık. Yalova’da yeniden aday gösterdiğimiz Mustafa Tutuk’a başarılar diliyorum.

Mustafa kardeşimizi en yüksek oyla sandıktan birinci çıkarmadan durmak dinlenmek yok.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?

Ülkemizi hedef alan kirli hesapları bozuyor muyuz?

İşte benim gençlik aşkım Yalova bu.

İşte Türkiye Yüzyılı’ndaki Yalovam bu.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin.

Kıymetli kardeşlerim, 1999 depreminde en çok yara alan şehrimiz Yalova. Bu büyük yıkımın ardından Yalova, ülkemizin en gözde en cazip şehirleri arasında yer almaya başladı.

İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi şehirlerimize yakınlığıyla büyük bir potansiyel var. Hükümet ve belediye el ele vererek Türkiye Yüzyılı’na gireceğiz.

Hükümet ve belediyelerin birlikte çalışması, çarpma etkisi yaratmaktadır.

Gerçek belediyecilikle tanıştırmak istiyoruz, bunu muhalefetin yapması mümkün değil.

Hep söyledik, altını çizerek burada tekrar söylüyorum.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ittifakımız, tek devlet, tek millet, tek vatandır.

CHP DEM gibi partilerin elinde oyuncak.

İşi daha ileri götürdüler, cezaevindeki terör örgütü mensuplarını salmanın planını yapıyorlar.

Gazi Mustafa Kemal’in partisi götürdüler, bölücü örgütünün DEM’ine götürdüler.

Muharrem İnce’ye kumpas kurdular.

Bay Kemal’i günah keçisi ilan ettiler.

CHP ile DEM’in yediği içtiği ayrı gitmiyor. Teröre karşı en etkili silahımız olan İHA’lara karşı olanlar bunlar.

Terör örgütüne operasyonlardan rahatsız olanlar bunlar, Karabağ’ın, Filistin’in yanında olmamızdan rahatsız olanlar bunlar.