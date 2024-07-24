Cihat Yaycı: Yunanistan resmen kabul etti, Ada’da şu anda fiilî iki devlet var

Yunanistan’ın Rum Kesimi’nde askerî üs inşa ettiğini ancak bunun için garantör devletlerden onay almadığını belirten Yaycı “Yunanistan bu adımı ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni fiilen ortadan kaldırdı, Ada’da iki devlet olduğunu kabul etti” dedi.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Yunanistan yönetiminden birkaç gün arayla Türkiye’ye yönelik skandal açıklamalar geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türk ordusu için ‘işgalci’ nitelemesi yaparken, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da F-35’lerle Ankara’ya bir gece ansızın gelebilecekleri iddiasında bulundu. Gelişmeleri değerlendiren müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan’dan gelen açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

“HER ŞEYİN FARKINDAYIZ”

Türkiye’nin iyi komşuluk adına fedakârlıklar yaptığını ve sükûnet tavrı takındığını belirten Yaycı, sözlerine şöyle devam etti: Yunanistan Savunma Bakanı ‘densiz’ Dendias ‘Eğer Türkiye bizimle iyi geçinmek istiyorsa Libya’daki deniz sınırlandırma anlaşmasından, mavi vatandan doktrininden vazgeçmesi ve TBMM’nin 1995 tarihli kararını iptal etmesi gerekir, yoksa komşuluk olmaz’ diyerek şart koşuyor. Bu da bir kez daha gösteriyor ki Yunanistan devlet anlayışı Türk düşmanlığı üzerine kurulu. Bunlarla iyi niyetli komşuluk nasıl kurulabilir? Yunanistan’ın Kıbrıs Rum Kesimi’nde teknik yardım adı altında askerî üs inşa etmesinin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devam ettiği savı ile ters düştüğünün altını çizen Yaycı, 1960 Anayasasına göre, Yunanistan’ın adada askerî bir üs için garantör devletlerden onay alması gerektiğini hatırlattı. Yaycı “Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’den onay almayarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fi ilen kalktığını göstermektedir. Yani bu adada iki devlet olduğunun bir başka göstergesi anlamına gelir. Onay alınmadığına göre artık Kıbrıs Cumhuriyeti iki devletli yapı olduğu kabul edilmiştir” diye konuştu.