Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs dönüşü uçakta İsrail mesajı verdi: İsrail'in cezası ibretlik olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'i işgalci ilan etmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yaptıklarının cezasını çekmeli, bu ceza bir daha kimsenin böylesi bir zulmü aklından geçirememesini sağlayacak kadar ibretlik olmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs'a ziyarette bulundu. Tören sonrasında yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretini, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç de takip etti.



Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç bildirdi

"İSRAİL'İN YANINDA ABD VE BATI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta sorulan sorulardan biri, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail’i işgalci ilan etmesi oldu.

Erdoğan, "İşgal ettiği toprakları terk etmesini söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun sonuçları ne olur? Bugünden sonra süreci nasıl etkiler?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi;

"Uluslararası Adalet Divanı aynı zamanda İsrail’i tazminata mahkum etti. Miktarını henüz açıklamadılar. İsrail zaten bugüne kadar Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararların hiçbirini uygulamadı. Çünkü yanında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı var."

"İSRAİL YAPTIKLARININ CEZASI ÇEKMELİ VE BU CEZA İBRETLİK OLMALIDIR"

İsrail'e desteğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ülkelerin liderlerine seslendi.

Herkesi tarihin doğru tarafında durmaya davet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biz şu anda Uluslararası Adalet Divanı'na karşı dünyanın değişik birçok ülkesiyle birlikte gerekli baskıyı yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. İspanya'nın duruşu burada çok çok önemliydi. Finlandiya'nın, Norveç'in tüm bunların duruşları önemliydi. Biz bu işi takip edeceğiz, kovalayacağız ve en sonunda inşallah burada bir netice alacağız diye düşünüyorum. İsrail durdurulmalıdır. Bunu sağlamak hepimizin görevidir. İsrail’e destek olarak, mazlum Filistin halkının yıllardır yaşadığı sistematik zulmü görmezden gelerek bir yere varmak mümkün değildir. İsrail yaptıklarının cezasını çekmeli, bu ceza bir daha kimsenin böylesi bir zulmü aklından geçirememesini sağlayacak kadar ibretlik olmalıdır. Umarım bu karar ve bundan önce alınan ve İsrail tarafından uygulanmayan kararlar uluslararası toplumda bir uyanışı beraberinde getirir. Filistinlilerin acılarına alışmamalı, onların durumunu olağan görmemeliyiz. Her yeni günde daha çok artan bir tonda sesimizi zulme karşı yükseltmeliyiz. Bu bizim insani görevimiz, tarihe borcumuzdur. Bugün takınılan ya da takınılmayan her tavır tarihe geçmektedir. Herkesi tarihin doğru tarafında durmaya bir kez daha davet ediyorum." şeklinde konuştu.