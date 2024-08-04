Cip uçurumdan aşağı uçtu, 2 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde seyir halindeki cip uçurumdan aşağı düştü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çayeli ilçesinde F.B yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, ilçeye bağlı İncesu köyü yolunda uçuruma devrildi. kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü ile kadın yolcu H.B hayatını kaybetti, araçta bulunan M.B, H.B. ve T.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.