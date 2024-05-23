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Çok kuvvetli geliyor! 15 il için sarı kodlu uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çok kuvvetli geliyor! 15 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15 kentimiz için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde yaşayanların sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir uyarısı yapıldı.

BU KENTLERE DİKKAT!

Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde belirtildi: Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kocaeli, Zonguldak, Bilecik, Bursa, Çorum, Kastamonu, Sakarya, Kırıkkale, Bartın, Düzce, Karabük.

Çok kuvvetli geliyor! 15 il için sarı kodlu uyarı - 1. Resim

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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