Çok kuvvetli geliyor! 15 il için sarı kodlu uyarı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 15 kentimiz için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde yaşayanların sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir uyarısı yapıldı.
BU KENTLERE DİKKAT!
Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde belirtildi: Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kocaeli, Zonguldak, Bilecik, Bursa, Çorum, Kastamonu, Sakarya, Kırıkkale, Bartın, Düzce, Karabük.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi