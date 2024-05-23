Çok kuvvetli geliyor! 15 il için sarı kodlu uyarı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 07:54 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 08:06 - Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15 kentimiz için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde yaşayanların sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dikkatli olmaları istendi.