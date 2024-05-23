Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin tek tahmini var

Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin tek tahmini var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler Merkez&#039;in faiz kararında! Ekonomistlerin tek tahmini var
Merkez Bankası, Faiz Kararı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası'nın kararı merakla beklenirken, ekonomistler bu ay da faizde bir değişiklik olmayacağını öngörüyor. İşte tahminler.

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Merkez, mart ayında sürpriz bir kararla faizi 500 puan artırmış ve yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.

GEÇEN AY SABİT BIRAKILDI

Nisan ayında faiz sabit bırakılırken, ekonomistler bu ay da faizin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde. E

TCMB ANKETİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

REUTERS VE BLOOMBERGH ANKETİ 

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu. Bloombergh için ankete katılan 26 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

Bu anket döneminde 22 kurum, 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Mayıs ayında yaptığı 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu. 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti ise yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

FOREKS ANKETİ

Foreks'in anketinde mayıs ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu. Ankete katılan 18 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail’e 1967 şoku! Üç ülke daha 'Filistin’i tanıyacağız' dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğalgazda olumlu tablo! Üretim artarken, ithalatta düşüş başladı - EkonomiÜretim artarken, ithalatta düşüş başladı!‘Alkol kilidi’yle güvenli sürüş! Sıfır oto satışında 7 Temmuz’dan itibaren uygulanacak - EkonomiAraba almayı düşünenler dikkatYeme içmeye 230 milyon liralık yatırım yapacak! Happy Group, 25. yılında Avrupa’ya açılacak... - EkonomiYeme içmeye 230 milyon liralık yatırım yapacak!Sabancı yetenek avıyla kazanacak! 30 bin gence ulaşacak projeyle ülkeyi ‘beyin ağlarıyla’ örecek - EkonomiSabancı yetenek avıyla kazanacak!Fitch'ten enflasyon vurgusu! Hizmet sektörleri inatla artıyor - EkonomiFitch'ten enflasyon vurgusu! İnatla artıyorAltında düşüş hızlandı, borsada yükseliş durdu! FED tutanakları bekleniyor - EkonomiAltında düşüş hızlandı, borsada yükseliş durdu
Sonraki Haber Yükleniyor...