Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin tek tahmini var

Mayıs ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası'nın kararı merakla beklenirken, ekonomistler bu ay da faizde bir değişiklik olmayacağını öngörüyor. İşte tahminler.

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Merkez, mart ayında sürpriz bir kararla faizi 500 puan artırmış ve yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.

GEÇEN AY SABİT BIRAKILDI

Nisan ayında faiz sabit bırakılırken, ekonomistler bu ay da faizin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde. E

TCMB ANKETİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

REUTERS VE BLOOMBERGH ANKETİ

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu. Bloombergh için ankete katılan 26 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

Bu anket döneminde 22 kurum, 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Mayıs ayında yaptığı 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu. 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti ise yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

FOREKS ANKETİ

Foreks'in anketinde mayıs ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu. Ankete katılan 18 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.