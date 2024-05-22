Kamu alacağında gecikme faizi artırıldı! Yüzde 4,5’e çıkarıldı

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltilirken, kanuni faiz oranında da artışa gidildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, devlete ve belediyelere olan vergi, resim, harç, vergi ve para cezası borçlarını zamanında ödemeyenler için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 4,5’e çıkarıldı. Bu oran her ay için ayrı ayrı uygulanacak. Amme Alacakları Tahsili Kanununda bu oran yüzde 4 olarak öngörülmüştü; ancak Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

Asıl büyük artış ise Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan gecikmiş borçlar konusunda yapıldı. Buna göre 2006’dan beri yüzde 9 olarak uygulanan gecikme zammı oranı yıllık yüzde 24’e çıkarıldı. Yeni faiz oranı 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

GİB, tecil faizi oranlarını da artırdı. Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, yüzde 48 olarak belirlendi. Tebliğin yayım tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenen amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.