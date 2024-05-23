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İş merkezinde vahşet! Bir kişi, tartıştığı babasını silahla öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İş merkezinde vahşet! Bir kişi, tartıştığı babasını silahla öldürdü
Tartışma, Olay, Gözaltına Alındı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

Çaykara Caddesi’nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı. Ölen babanın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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