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Sinop'ta çöplükte bebek cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'ta dün çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili başlatılan soruşturmada annesi olduğu iddia edilen kadın ifadesi alınarak serbest bırakıldı. 

Sinop dün kan donduran olayı konuştu. Meşe Dağı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çöp araçlarında meydana gelen olayda çöpleri ayrıştıran görevliler hareketsiz yatan bebekle karşılaştı. 

Tesis görevlilerinin durumu fark ettiğini söyleyen ve olaya dair bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Tesis çalışanları arkadaşlarımız 10:30 saatlerinde çöpleri ayrıştırma işlemi yaparken bebek cesedi fark etmişler. Durumu hemen ekiplere haber verdik. Ceset konteynerden gelmiş" demişti.

ŞÜPHELİ ANNE SERBEST

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi olduğu iddia edilen bir kadın, bu sabah gözaltına alınarak Sinop Adliyesine getirildi.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan şüpheli, adli makamlar tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili otopsi sonucunun beklendiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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