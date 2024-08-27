Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mezarlıkta tüyler ürperten olay! Poşetin içinde bebek cesedi bulundu

Mezarlıkta tüyler ürperten olay! Poşetin içinde bebek cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mezarlıkta tüyler ürperten olay! Poşetin içinde bebek cesedi bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da mezarlıkta poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu. Ekipler inceleme başlattı.

Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, çevrede kötü koku olduğunu fark etmesi üzerine durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

MORGA KALDIRILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları aramada poşete sarıldıktan sonra toprağa gömülmüş vaziyette bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gören gözlerine inanamadı! Aç ayı Ankara'da şehre indi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gören gözlerine inanamadı! Aç ayı Ankara'da şehre indi - GündemAnkara'da şehir merkezine ayı indi! Gözlerine inanamadılarBakanlık açıkladı: Kadın kuaförleri ve güzellik salonları kapanmadan muaf tutulacak - GündemKadın kuaförleri ve güzellik salonları muaf olacakSilahlı saldırıda öldürülen MHP'li başkan Şaban Kap defnedildi - GündemMHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandıDünyanın en zehirli örümcekleri arasında... Tokat'ta görüldü - GündemTokat'ta görüldü! Dünyanın en zehirlileri arasındaKüçük çocuğa plastik kelepçeli işkence! Mardin'de dehşete düşüren olayda anne-babaya gözaltı - GündemTalihsiz çocuğa günlerce işkence yapmışlar!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Parti ve CHP'ye sert tepki: Bölücülük CHP’nin siyasetine sirayet etmiştir - Gündem"Bölücülük siyasetlerine sirayet etmiştir"
Sonraki Haber Yükleniyor...