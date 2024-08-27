Mezarlıkta tüyler ürperten olay! Poşetin içinde bebek cesedi bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da mezarlıkta poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu. Ekipler inceleme başlattı.
Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, çevrede kötü koku olduğunu fark etmesi üzerine durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.
MORGA KALDIRILDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları aramada poşete sarıldıktan sonra toprağa gömülmüş vaziyette bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı