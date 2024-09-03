Sinop'ta kan donduran olay! Çöplükte bebek cesedi bulundu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Eylül 2024 13:16 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Sinop'ta sabah saatlerinde çöplükte çalışan görevliler bebek cesedi buldu. Cesedin çöplüğe konteyner ile geldiği belirtilirken, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Gereken süreci başlattık. Bebeği çöpe atan kişi ya da kişiler en kısa zamanda eminim ki bulunacaktır" dedi.

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