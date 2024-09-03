Sinop'ta kan donduran olay! Çöplükte bebek cesedi bulundu
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta sabah saatlerinde çöplükte çalışan görevliler bebek cesedi buldu. Cesedin çöplüğe konteyner ile geldiği belirtilirken, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Gereken süreci başlattık. Bebeği çöpe atan kişi ya da kişiler en kısa zamanda eminim ki bulunacaktır" dedi.
Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi çöp depolama alanında sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Çöpleri ayrıştıran görevliler, hareketsiz yatan bebekle karşılaştı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
"GEREKEN SÜRECİ BAŞLATTIK"
Tesis görevlilerinin durumu fark ettiğini söyleyen ve olaya dair bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Tesis çalışanları arkadaşlarımız 10:30 saatlerinde çöpleri ayrıştırma işlemi yaparken bebek cesedi fark etmişler. Durumu hemen ekiplere haber verdik. Ceset konteynerden gelmiş" dedi.
"Gereken süreci başlattık" diyen Gürbüz, "Bebeği çöpe atan kişi ya da kişiler en kısa zamanda eminim ki bulunacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı