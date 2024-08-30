Jandarma 24 saat nöbette! Van'ın Muradiye ilçesini ayağa kaldıracak proje

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Van'ın Muradiye ilçesindeki petrol arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede 100 personel ve 30 iş makinasıyla sondajın yapılacağı alan hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülen çalışmalarda jandarma ve güvenlik korucuları 24 saat nöbet tutuyor.

Bölgede 100 personel ve 30 iş makinasıyla sondajın yapılacağı alan hazır hale getirilmeye çalışılırken, kasım ayına kadar petrol sondaj kulesinin kurulması planlanıyor.

Öte yandan yöre halkı da müjdeli haberlerin gelmesini bekliyor.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da Maden Teknik Arama Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Nurullah Çatal, bölgede firma yetkililerinden bilgi aldı.

"2 BİN LİTRE PETROL ÇIKARILDIĞI BİLİNİYOR"

AK Partili Türkmenoğlu, bölgedeki yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

TPAO'nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün izniyle sondaj çalışması ruhsatını aldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Beton dökme, yol ve zemin çalışmaları yapıldı. 1800'lü yılların sonu ile 1900'lü yılların başında burada yaşayanların günde 2 bin litre petrol çıkardığını biliyoruz. Elimizde 1915'te buraya gelen Rusların, açtıkları kuyuda araçlarının yakıt ihtiyacını karşıladığına dair belgeler var. İlgili kurumlarımız bu belgeler ışığında çalışma başlattı. Bugün Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkarılıyor. Burada da ilk adımı attık. Kasım ayında buraya 200 tonluk bir kule dikilecek ve yerin 1500 metre derinliğine kadar inilecek."

Bölgeden müjdeli bir haber vermeyi amaçladıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Petrol arama, çıkarma heyecanını tüm vatandaşlarımız yaşıyor. Bölgede petrolün olduğu bir gerçek. Çalışmalarımızı daha derinlere inerek sürdüreceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın doğal gaz, enerji ve petrol alanında önemli çalışmaları var." dedi.

TERÖRLE ANILAN BÖLGEDE PETROL HEYECANI

Kaymakam Aydoğan ise TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Vatandaşların gelişmeleri heyecanla takip ettiğini bildiren Aydoğan, "Petrol arama çalışmaları başladı. Bölgemiz için çok önemli bir gelişme. Çalışmaların güvenli bir şekilde yapılması için jandarmamız, güvenlik korucularımız sürekli nöbet tutuyor. Geçmişte bu bölgeler terörle anılıyordu. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlenen bölgelerimizde huzur hakim. Petrol arama çalışması güvenli bir ortamda devam ediyor. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız çalışmalara destek veriyor." ifadelerini kullandı.

"PETROL BULUNACAK, İŞ SAHALARI AÇILACAK"

Başparmak Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Enver Kapıcı da yürütülen çalışmaların mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Hepimizin gözü burada. Petrolün bulunmasıyla iş sahaları açılacak. Gençlerimize bu sayede iş imkanı sağlanacak. Evlatlarımızın batıya gitmesine gerek kalmayacak. Çok mutluyuz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.