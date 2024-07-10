TPAO harekete geçti! 'İkinci Gabar' yolda... 457 sondaj kuyusu birden açıldı

Birçok kentte petrol arama çalışmalarına devam eden TPAO, Diyarbakır'da tam 457 sondaj kuyusunu devreye aldı. Yeni kuyuların da yolda olduğu belirtilirken, kentte 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor.

Türkiye, son yıllarda enerji alanında yaptığı çalışmalarla ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ederken, keşiflere de her geçen gün yenisi ekleniyor. Denizlerde devam eden arama ve sondaj faaliyetlerine karada yapılan keşiflerle destek veriliyor.

Özellikle Diyarbakır, Adana, Batman ve Şırnak gibi illerde açılan yeni kuyular dikkat çekerken, 2024 yılında 140 arama amaçlı petrol kuyusunun devreye alınması planlanıyor.

GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL

Şırnak Gabar’da ise günlük petrol üretimi 45 bin varili aştı. Toplam 41 olan kuyu sayısı sene sonunda 95’e çıkacak. Günlük 100 bin varile ulaşılması hedefleniyor.

DİYARBAKIR'DA ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre; hâlihazırda Hakkâri ve Van’da petrol çalışmaları devam ediyor. Araştırmalar Gabar’dakine benzer yapıda sahalar olabileceğini gösteriyor. Öte yandan ise Diyarbakır’da tespit edilen kuyularda üretim potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla çalışmalar hızlandırıldı.

457 KUYU AÇILDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır’da 457 kuyu açtı. Silvan’a bağlı Kasımlı köyünde bir kuyunun daha açılması planlanıyor. Kentte mart sonu itibarıyla 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor. Hizmete alınan 252 kuyudan ise 1 ayda 469 bin 177 varil ham petrol üretildi.