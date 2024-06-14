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TPAO, Ege’de de petrol arayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TPAO, Ege’de de petrol arayacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Mavi Vatan'da petrol arama çalışmalarına devam ediyor. TPAO, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'nın ardından Ege'de de petrol arayacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Karadeniz ve Akdeniz’de hidrokarbon aramaları yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), son olarak Marmara’da aldığı petrol arama ruhsatlarının ardından şimdi de Ege Denizi’ndeki petrol potansiyelini araştırmak için harekete geçti.

TPAO, Ege’nin kuzeyinde Saros Körfezine yakın bölgelerdeki 9 sahada petrol aramak için başvurdu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), geçtiğimiz Mart’ta TPAO’ya Marmara Denizi’ndeki üç ayrı bölge için petrol arama ruhsatı vermişti.

Tekirdağ sınırlarında 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir sınırlarında 54 bin 238 hektar ve Tekirdağ ile Çanakkale sınırlarında 27 bin 668 hektar olmak üzere toplam 95 bin 55 hektarda petrol arayabilme yetkisi alınmıştı. Ruhsatlar 8 yıl süreyle geçerli. Türkiye, aynı anda sondaj vuran aktif kule sayısı 45 ile Avrupa’da Ukrayna’dan sonra en yoğun arama yapan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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