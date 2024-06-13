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TPAO, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol arayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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TPAO, Ege Denizi&#039;nde 9 sahada petrol arayacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak için başvuru yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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