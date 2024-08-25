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Sinop'ta korkutan anlar! Eve düşen yıldırım yangın çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinop&#039;ta korkutan anlar! Eve düşen yıldırım yangın çıkardı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'ta erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına kenti olumsuz etkiledi. Denizde hortum oluşurken eve düşen yıldırım ise yangın çıkardı.

Kent merkezi Ada Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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