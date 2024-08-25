Sinop'ta korkutan anlar! Eve düşen yıldırım yangın çıkardı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Sinop'ta erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına kenti olumsuz etkiledi. Denizde hortum oluşurken eve düşen yıldırım ise yangın çıkardı.
Kent merkezi Ada Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.
Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı