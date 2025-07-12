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Çöpten gelen sese koştular, donakaldılar! Yeni doğmuş bebek bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doğum, Çöp, Bebek, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da evde doğum yapan bir kadın, bebeğini binanın önündeki çöp konteynerine attı. Bebek, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın evde doğurduğu bebeğini, evinin önünde bulunan çöp konteynerine attı.

ESNAF GÖRDÜ

Ardından etrafı kolaçan eden kadın tekrar eve girdi. Kadının çöpe bir şey attığını gören ve ağlama sesi duyan mahalle esnafları, gidip baktığında konteyner içerisinde çıplak halde yeni doğmuş bebeği gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından konteynerden alınan ve battaniyeye sarılan bebek bebek, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ardından olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, kadını evinde gözaltına aldı. Kanaması olan kadın da polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çöpten gelen sese koştular, donakaldılar! Yeni doğmuş bebek bulundu - 1. Resim

 

"VİCDANSIZLIĞIN DANİSKASI"

 Olayı gören ve ekiplere haber veren esnaflardan Nazmi Kekeç, "Ben gördüm, kadın dışarı çıkmıştı. Çocuğu doğurdu çöpe attı. Ardından sağa sola baktı. Ardından eve kaçtı. Sonra polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı gitti. Kadını da polis aldı götürdü. Yerler hep kan. Vicdansızlığın daniskası " dedi.

"BEN GELDİĞİMDE ÇOCUK AĞLIYORDU"

Olayı gören vatandaşlardan Kaan Şimşek ise "Çocuğu konteynerin içerisinde gördüm. Ben geldiğimde çocuk ağlıyordu. Herkes pencereden bakıyordu. Sonra telefonla ekiplere haber verdim. Ekipler geldi, bebeği alıp götürdü. Kadını da polisler aldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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