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Çorum'da otomobil kamyonla çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verdi. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Feci kaza Alaca ilçesine bağlı Zile kavşağında meydana geldi. Cengizhan Akdağ (23) yönetimindeki otomobil, Mustafa Ö. (50) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Savrulan araç, orta refüje çıkarak durabildi.

ARAÇTAN FIRLADI

Araçta bulunan Nurcan Yalnız (23) çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Cengizhan Akdağ kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü Mustafa Ö. gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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