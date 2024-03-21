Çorum'da sıcak saatler! Mahkum yatağını yaktı, 12 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Mart 2024 06:01 - Güncelleme: 21 Mart 2024 06:11 - Güncelleme:

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Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlü yatağını ateşe verdi. Yangına ilk müdahale jandarma ve infaz koruma memurları tarafından yapıldı. Olayda 9'u mahkum 12 kişi hastanelik oldu.