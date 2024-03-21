Çorum'da sıcak saatler! Mahkum yatağını yaktı, 12 kişi hastanelik oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlü yatağını ateşe verdi. Yangına ilk müdahale jandarma ve infaz koruma memurları tarafından yapıldı. Olayda 9'u mahkum 12 kişi hastanelik oldu.
Çorum'da gece yarısı ortalık karıştı. L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatmakta olan bir mahkum bilinmeyen bir nedenle koğuştaki yatağını ateşe verdi.
12 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesi ile durum kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 9 mahkum ve 3 infaz koruma memuru Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın bildirilmesi üzerine cezaevine giden Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya yaralılar ve olay hakkında bilgi aldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı