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Haberler > Gündem > Çorum'da sıcak saatler! Mahkum yatağını yaktı, 12 kişi hastanelik oldu

Çorum'da sıcak saatler! Mahkum yatağını yaktı, 12 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hükümlü yatağını ateşe verdi. Yangına ilk müdahale jandarma ve infaz koruma memurları tarafından yapıldı. Olayda 9'u mahkum 12 kişi hastanelik oldu.

Çorum'da gece yarısı ortalık karıştı. L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatmakta olan bir mahkum bilinmeyen bir nedenle koğuştaki yatağını ateşe verdi.

Çorum'da sıcak saatler! Mahkum yatağını yaktı, 12 kişi hastanelik oldu - 1. Resim

12 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesi ile durum kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 9 mahkum ve 3 infaz koruma memuru Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın bildirilmesi üzerine cezaevine giden Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya yaralılar ve olay hakkında bilgi aldı.

Çorum'da sıcak saatler! Mahkum yatağını yaktı, 12 kişi hastanelik oldu - 2. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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