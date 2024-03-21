Hapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü!

Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası 300 mahkum başka bir hapishaneye nakledildi.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'ya bağlı La Victoria Ulusal Cezaevi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

11 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 11 mahkum hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Başsavcılık, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

300 MAHKUM NAKLEDİLDİ

Yangının ardından 300 mahkumun başka bir hapishaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.