Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Hapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü!

Hapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası 300 mahkum başka bir hapishaneye nakledildi.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'ya bağlı La Victoria Ulusal Cezaevi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

11 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 11 mahkum hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Başsavcılık, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

300 MAHKUM NAKLEDİLDİ

Yangının ardından 300 mahkumun başka bir hapishaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanada, İsrail için kararını verdi: 8 Ocak'tan bu yana silah satmadık - DünyaKanada: İsrail'e 8 Ocak'tan bu yana silah satmadıkGazze'de iftar saati Şifa hastanesi vuruldu! İsrail'den akıl almaz savunma - Dünyaİsrail'den akıl almaz savunmaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecek - DünyaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecekPakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine silahlı saldırı! - DünyaPakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine saldırıF1 pilotu Hamilton'dan Gazze için Ramazan ayında ateşkes çağrısı - Dünya"Hemen şimdi ateşkes"ABD'de taharet musluğuna ilgi büyüdü: Hediyeleşme aracı oldu - DünyaABD'de sektör bir anda patladıİsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha reddetti! - Dünyaİsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha reddetti!Rusya: Ukrayna'da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız - DünyaRuslardan övgü dolu açıklamaYunanistan'a ait F-16 Ege'de düştü - DünyaYunanistan'a ait F-16 uçağı Ege'de düştüKate Middleton gizeminde yeni perde! Hastane kayıtlarını çalmaya kalktılar, soruşturma başlatıldı - DünyaKate Middleton gizeminde yeni perde
Sonraki Haber Yükleniyor...