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Ölü sayısı artıyor! Haiti'de çeteler hapishaneleri bastı, 4.000 mahkum firar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ölü sayısı artıyor! Haiti&#039;de çeteler hapishaneleri bastı, 4.000 mahkum firar etti
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Orta Amerika ülkesi Haiti’de Başbakan Ariel Henry'nin istifasını isteyen çetelerin 2 cezaevine yönelik düzenlediği baskınlarda 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin mahkum firar etti. Artan şiddet olayları nedeniyle ülke genelinde 72 saatlik olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Orta Amerika ülkesi Haiti, Perşembe günü Başbakan Ariel Henry'nin çok uluslu bir güvenlik gücünün ülkeye gönderilmesini görüşmek üzere Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmesiyle karıştı. Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, cumartesi günü 2 ayrı cezaevine baskın düzenledi. Başkent Port au Prınce’teki hapishane baskınında en az 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin mahkum firar etti. Firar edenler arasında 2021 yılında öldürülen Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin ölümüyle bağlantılı çete üyelerinin de olduğu öğrenildi.

Ölü sayısı artıyor! Haiti'de çeteler hapishaneleri bastı, 4.000 mahkum firar etti - 1. Resim

Haiti hükümetinden bugün yapılan açıklamada, biri Port au Prınce, diğeri ise Croix des Bouquets bölgesinde olmak üzere 2 cezaevine yönelik baskın düzenlendiği doğrulandı. Açıklamada, artan şiddet olayları nedeniyle başkent ile çevresinde 72 saatlik olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Başbakan vekili olarak görev yapan Haiti Ekonomi ve Finans Bakanı Patrick Boisvert ise polise sokağa çıkma yasağını uygulamak ve tüm suçluları yakalamak için ellerindeki tüm yasal araçları kullanma talimatı verildiğini söyledi.

Ölü sayısı artıyor! Haiti'de çeteler hapishaneleri bastı, 4.000 mahkum firar etti - 2. Resim

Eski bir polis olan Barbakü lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier de yaptığı açıklamada, saldırılardaki artışın sorumluluğunu üstlendi. Cherizier, amaçlarının Haiti emniyet müdürü ile hükümet bakanlarını yakalamak ve Başbakan Henry’nin ülkeye dönüşünü engellemek olduğunu söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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