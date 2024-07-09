Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Zirvede terör tehdidine dikkat çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD seyahati öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Zirvede dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"NATO Zirvesi ittifakın 45. yıl dönümüne tekabül ediyor. Zirveden beklentimiz birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. NATO Ukrayna'daki savaşın tarafı haline gelmemeli... Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte. Gazze'de kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.

"TÜRKİYE NATO'NUN BEL KEMİĞİ"

Zirvede dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz. Türkiye NATO'nun bel kemiği. Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. Mali destek ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz. NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim.

"KKTC, TÜRK DEVLETLERİNİN TAM ÜYESİ KONUMUNDA"

KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu. Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.

"SABIRLA SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

NATO'yla İsrail-Filistin konusunda istediğimizi alabilmiş değiliz. Temennim odur ki inşallah ABD ziyaretlerimizde beklediğimiz neticeleri almaktır. Doha'da İsrail-Filistin konusunda ciddi görüşmeler oldu. Özellikle olumlu bazı adımlar atılmıştı fakat o günden bugüne o adımlar noktalanmadı. Biz sabırla süreci takip ediyoruz. İnşallah kısa zamanda buradan beklediğimiz neticeyi alırız."