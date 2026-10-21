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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, Aliyev’i Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin kardeşlik hukukundan alınan güçle daha ileri seviyelere taşınacağını ifade etti.

ANKARA'YA DAVET ETTİ

Erdoğan, görüşmede Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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