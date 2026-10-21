Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ziyareti açıklaması: Gideceğiz, tarih belli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi ziyaret etmesine ilişkin soruya "Tarih kesinleşmedi ama gideceğiz" sözleri ile cevap verdi. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin yakın zamanda olabileceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan, Suriye'yi ziyaret etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Tarih kesinleşmedi ama gideceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Suriye ziyareti açıklaması: Gideceğiz, tarih belli değil

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda görüşmesine dair soruyu ise "Olabilir" diyerek cevapladı.

TBMM'de görüşülecek 2027 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, milletvekillerine çalışmalarında başarı diledi.

Erdoğan, "Pakistan ve Suudi Arabistan'la beraber imzaladığımız ortak savunma anlaşmasını da onaylanmak üzere Gazi Meclisimize ilettik. Dün Libya'dan son derece sevindirici haber aldık. Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabul etti. Bu önemli kararın da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Libya Temsilciler Meclisi'ndeki tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum." diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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