Bayram öncesi kritik görüşmeler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerle bayramlaşan Erdoğan, ikili ülke ilişkilerine de değindi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan art arda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

UMMAN LİDERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

PAKİSTAN BAŞBAŞAKANI İLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Görüşmede, iki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

IRAK LİDERİ İLE KALKINMA YOLU PROJESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi temaslarına Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile devam etti. Irak lideri ile telefonda yapılan görüşmede, Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı.

TÜRKİYE ÖZBEKEKİSTAN İLE İLİŞKİLERİNİ DERİNLEŞTİRMEKTE KARARLI

Erdoğan, son olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konuların ele alındı.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve gelecek süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.