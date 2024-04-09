Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Tarihi ziyaret için geri sayım! Irak Erdoğan'ı bekliyor

Tarihi ziyaret için geri sayım! Irak Erdoğan'ı bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihi ziyaret için geri sayım! Irak Erdoğan&#039;ı bekliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı nisan bitmeden Irak’a gidecek. PKK’ya ortak operasyon ve Kalkınma Yolu en önemli gündem maddeleri. Abdülkadir Geylani’nin torunları da “Erdoğan’ın Irak ziyareti Müslümanlar için çok önemli” diyor.

Irak’ta Abdülkadir Geylani hazretlerinin torunlarından Seyyid Halid Abdülkadir Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye yapacağı ziyaretin Müslümanlar için bir boyutu ve Geylani Külliyesinde bir izi olacağını söyledi.

Şeyh Abdülkadir Geylani Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Bağdat’ta bulunan Geylani Külliyesindeki Osmanlı eserlerine büyük ihtimam gösterdiğini ve Külliyedeki cami minberi ile Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan saat kulesindeki elden geçirme çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade etti.

Tarihi ziyaret için geri sayım! Irak Erdoğan'ı bekliyor - 1. Resim

"BU ZİYARETİ BEKLİYORUZ VE YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ"

Abdülkadir Geylani’nin torunlarından Halid Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklenen Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz. Sayın Erdoğan’ın Irak’a gerçekleştireceği ziyaretin hem Müslümanlar hem de Kadiriye tarikatı ve sevenlerimiz için bir boyutu olacak. Erdoğan’ın bu ziyaretiyle aynı zamanda Irak’ın hem siyasi hem de Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve İmam-ı Azam ile Geylani hazretlerine yönelik dinî ziyaretlere açık, güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğu mesajı verilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Geylani Külliyesini de ziyaret ederek burada bir izinin olmasını istediklerini söyleyen H. Geylani, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Osmanlı sultanlarının Geylani Külliyesinde birer izi bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da TİKA tarafından tamamlanacak projelerin açılışını yaparak Geylani Hazretlerinin Külliyesinde bir izi olacak."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şi'bu Ebî Tâlib'in çileli yılları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otobüsler dört tekerli yangın bombaları gibi! Mevcut araçların yüzde 65'i problemli - GündemOtobüsler dört tekerli yangın bombaları gibiAK Parti'nin programı belli oldu! Yedi parti ile bayramlaşacak - GündemYedi parti ile bayramlaşacakAK Partili Faruk Çelik'ten önemli çıkış: Aday belirleme süreçleri sorgulanmalı - GündemFaruk Çelik: Aday belirleme süreçleri sorgulanmalıFilistinli uzmanlardan iftiralara cevap: Türkiye Gazze'nin akciğeri! - GündemTürkiye Gazze'nin akciğeri!Hatay'da zincirleme kaza! Yaralılar var - GündemHatay'da zincirleme kaza! Yaralılar varİsrail ile ticaret iddialarına Fahrettin Altun'dan cevap: "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında" - Gündem"Türkiye, Filistinli kardeşlerinin her daim yanında"
Sonraki Haber Yükleniyor...