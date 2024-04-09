Tarihi ziyaret için geri sayım! Irak Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı nisan bitmeden Irak’a gidecek. PKK’ya ortak operasyon ve Kalkınma Yolu en önemli gündem maddeleri. Abdülkadir Geylani’nin torunları da “Erdoğan’ın Irak ziyareti Müslümanlar için çok önemli” diyor.

Irak’ta Abdülkadir Geylani hazretlerinin torunlarından Seyyid Halid Abdülkadir Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye yapacağı ziyaretin Müslümanlar için bir boyutu ve Geylani Külliyesinde bir izi olacağını söyledi.

Şeyh Abdülkadir Geylani Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Bağdat’ta bulunan Geylani Külliyesindeki Osmanlı eserlerine büyük ihtimam gösterdiğini ve Külliyedeki cami minberi ile Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan saat kulesindeki elden geçirme çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade etti.

"BU ZİYARETİ BEKLİYORUZ VE YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ"

Abdülkadir Geylani’nin torunlarından Halid Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklenen Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz. Sayın Erdoğan’ın Irak’a gerçekleştireceği ziyaretin hem Müslümanlar hem de Kadiriye tarikatı ve sevenlerimiz için bir boyutu olacak. Erdoğan’ın bu ziyaretiyle aynı zamanda Irak’ın hem siyasi hem de Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve İmam-ı Azam ile Geylani hazretlerine yönelik dinî ziyaretlere açık, güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğu mesajı verilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Geylani Külliyesini de ziyaret ederek burada bir izinin olmasını istediklerini söyleyen H. Geylani, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Osmanlı sultanlarının Geylani Külliyesinde birer izi bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da TİKA tarafından tamamlanacak projelerin açılışını yaparak Geylani Hazretlerinin Külliyesinde bir izi olacak."