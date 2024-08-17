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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danışma Meclisi Toplantısı'na bağlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefon bağlantısıyla katılarak partililere seslendi.

Malatya'da, düzenlenen AK Parti'nin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da katıldı.

Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençleri kırmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok kısa bir zamanda Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını sizlerle beraber atacağız” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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