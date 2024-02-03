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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ilçe adayları tanıtım toplantısında konuşuyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ilçe adayları tanıtım toplantısında konuşuyor
    Erdoğan, Hatay, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı (Antakya Kapalı Spor Salonu) önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asrın felaketinin yıldönümünde Hatay'da temaslarını sürdürüyor. Depremzedeler için inşa edilen konutların teslimatını yapan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra yerel seçimler için AK Parti Hatay İlçe Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Bu yılın bütçesinde, depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.

    Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz.

    HATAY CHP'NİN ELİNDE HEDER OLUYOR

    Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oluyor.

    Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

    31 MART'TA HATAY GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞACAK

    Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız.

    AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Hatay'ı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çok mücadele edeceğiz. Gerçek belediyeciliğin miladı olacak 31 Mart'ta, Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.

    Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor.

    Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla DEM'lenmek olmaz.

    Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar ‘13'üncü cumhurbaşkanımız’ diye adeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler."

    Hatay ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

    "Altınözü Belediye Başkan Adayı Rıfat Sarı

    Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar

    Arsuz Belediye Başkan Adayı Değer Tultak

    Belen Belediye Başkan Adayı: İbraihm Gül

    Defne Belediye Başkan adayı: Gökhan Köse

    Dörtyol Belediye Başkan adayı: Oğuz Uçar

    Erzin Belediye Başkan adayı: Erhan Akı

    Hassa Belediye Başkan adayı: Selahattin Çolak

    İskenderun Belediye Başkan adayı: Mehmet Dönmez"

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanHatayDeprem
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ilçe adayları tanıtım toplantısında konuşuyor
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