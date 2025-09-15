Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar zirvesine katılacak

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Katar’daki Hamas yetkililerine saldırı düzenlemesinin ardından bugün Katar’a resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara’nın Gazze’de kalıcı barış için diplomatik çabalarını sürdürdüğü bir dönemde gelen ziyaret, hem Türkiye-Katar ilişkileri hem de bölgedeki gelişmeler açısından kritik önem taşıyor. 9 Eylül Salı günü İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas ile yürütülen müzakerelerde görevli bazı yetkilileri hedef almış, saldırıda altı kişi hayatını kaybetmişti.

Hamas, müzakere heyetinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıklarken, Katar yönetimi bu saldırıyı “Uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Katar, saldırı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

ANA GÜNDEM 'SOYKIRIM'

Erdoğan’ın bugünkü ziyaretinde bu konuyu detaylı bir şekilde ele alması ve olağanüstü zirveye katılması bekleniyor. Ziyaretin ana gündem maddesi Gazze ve İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ülke liderleri ile ikili görüşmeler yapacak. Gazze’deki çatışmaların sona ermesi, insani yardımların kesintisiz ulaşması ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomatik girişimlere hız verilecek.