Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını yaptı! İşte o kurum
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bağışında bulundu.
Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı. Cumhurbaşkanı'nın imza attığı anlara ait kareler servis edilirken, Erdoğan'ın yanında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bulunduğu görüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar