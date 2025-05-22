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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını yaptı! İşte o kurum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını yaptı! İşte o kurum
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını yaptı! İşte o kurum - 1. Resim

Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı. Cumhurbaşkanı'nın imza attığı anlara ait kareler servis edilirken, Erdoğan'ın yanında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bulunduğu görüldü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını yaptı! İşte o kurum - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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