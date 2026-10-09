Fon tartışmalarına değinen Erdoğan, “Muhalefet bunca pisliği olmasına rağmen, burada bir şey bulmuş gibi kendi pisliklerini bastırmaya çalışıyor. Kara propaganda yaparak, her şeyi birbirine karıştırıyor. Bizim alnımız ak başımız dik” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon krizi ile ilgili muhalefetin kara propaganda yürüttüğünü söyleyerek AK Parti MYK üyelerini uyardı.

AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet bunca pisliği olmasına rağmen, burada bir şey bulmuş gibi kendi pisliklerini bastırmaya çalışıyor. Kara propaganda yaparak, her şeyi birbirine karıştırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet pisliğini örtüyor

MAHÇUP OLMAYACAĞIZ

“Bizim alnımız ak başımız dik. Milletimiz ne isterse onu yapacağız” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimize mahcup olmayacağız. AK Parti milletin partisi. Sorumlulara gereken yapılacak. Kurul çalışmalarını sürdürecek. Yargı süreci devam edecek. İdari ve siyasi adımlar bütün kararlılıkla atılacak. Siz de bütün bu yapılanları, atılan adımları iyi anlatın, kara propagandalara geçit vermeyin. Siyasi ahlak dersi vermeye çalışan haramilere meydanı bırakmayın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet pisliğini örtüyor

GURBETÇİLERE MÜJDE

Öte yandan toplantıda Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya bir sunum yaptı. Sunuma göre, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik probleminin bu dönem çözülme kararı alındı. Önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelecek kanun teklifi ile yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan çifte vatandaşlar Türkiye’de yeniden askerlik yapmak zorunda kalmayacak.

AK PARTİ’NİN SEÇİM VAADİYDİ

Erdoğan, konu hakkında 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi, gurbetçilere seslenerek, “Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız.

Sizler Türkiye’nin dünyadaki temsilcisiniz” demişti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala