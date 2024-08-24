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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirireis denizaltısının törenine katıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirireis denizaltısının törenine katıldı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılıyor. Pirireis denizaltısı ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris tatilinin ardından Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirireis denizaltısının törenine katıldı! - 1. Resim

Bu törenle Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis denizaltısı da hizmete girmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirireis denizaltısının törenine katıldı! - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim töreninde açıklamalarda bulunuyor...

"Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm dünyanın gözü üstünde olan bir ülkeyiz. Bu topraklardaki bin yıllı mevcudiyetini, şehitlerinin kanlarına ve fedakarlıklarına borçluyuz. Güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin farkındayız. 2002'den beri 'güçlü ordu güçlü Türkiye' diyoruz. Türkiye'nin adımlarını kardeşlerimiz gıpta ile takip etmektedir."

"Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Modernize edilen ya da yapımı tamamlanan her bir gemi ile donanmamızı hedefimize bir adım daha yaklaştırıyoruz. Bugün hizmete giren TCG Pirireis uzun süre sata çıkmak zorunda olmadan görevine devam edebilecektir."

"Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız."

Kendi savaş gemisini tasarlayan ve inşa eden sayılı ülkeler arasındayız. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme projemize ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyadaki lider ülkeler arasına gireceğiz. Pirireis hakkında vurgulanması gereken bir diğer konu da şudur; birçok milli savunma firmamız yer almıştır. Pirireis, Atmaca ve Gezgin'in yanı sıra gururumuz Akya torpidomuzu da kullanacaktır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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