"Beka meselesi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Bize silah vermeyen ülkeler şimdi bizden istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Müttefik dediğimiz ülkeler ihtiyacımız olan silahları, mühimmatı bize vermedi. Şimdi onlar bizden istiyor. Güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu gece idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun diyorum. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Öncelikle sizlere olan teşekkür borcumuzu ifa etmek istiyorum. Geçen sene mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14-28 Mayıs seçimleri Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir. Sadece katılım oranlarının yüksekliği itibarıyla değil sonuçları açısından da mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır. Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.

İşte bu kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Sakarya'mız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oy oranıyla bize destek olan Sakaryalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı özellikle sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın örnek dayanışmasını sergileyen Sakarya inşallah 31 Mart'ta çok daha güçlü şekilde inanıyorum ki yanımızda yer alacaktır.

"İŞİ GÜCÜ BIRAKIP SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA EDİYORLAR"

Ülkenin ikinci büyük partisi, işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor. Dün Türkiye'yi yönetecek Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları Genel Başkanlarını çiğneyip gezdiler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye dolaştırdıklarının ne olacakları belli değil. Kongredeki şaibeleri aday belirlemedeki kavgalar izledi. Kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Tek parti döneminden beri böyleydiler.

"TERÖRİSTLERİ MAĞARALARDA YOK ETTİK"

Sakarya Türkiye'nin, Türkiye bulunduğu coğrafyanın kalbidir. Boğazları, İstanbul'u, Anadolu'yu almak için çok kanlı savaşlar yapıldı. Anadolu aynı zamanda bir medeniyetler mezarlığıdır. Bu topraklarda nice devletler kuruldu, yıkılıp gitti. Türk milleti olarak biz de Malazgirt'ten beri bu toprakları müdafaa için mücadele ediyor, can veriyoruz. Bir asır önce Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de yüzbinlerce vatan evladını feda ederek, bu toprakları kurtardık. Son 40 yıldır, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyoruz. Askeriyle, polisiyle, kamu görevlisiyle, korucusuyla, yaşlısı, genciyle onbinlerce insanı katlederek bizden kopardı. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı; işgalcilere, hainlere, teröristlere teslim etmedik.

Operasyonlarımızla teröristan planını yırtıp attık. İnsansız hava araçlarımızla bunları o mağaralarda yok ettik. Şimdi de KAAN'ımızı çıkarttık. KAAN gökyüzüyle buluştuk. Yaptık mı? Gene yapacağız... Nerede bir terörist varsa bulup başını eziyoruz.

Tabanca almamıza bile engel oldular. Ne oldu? Biz kendimiz yapmaya başladık, onlar bizden silah istedi. Müttefik dediğimiz ülkeler ihtiyacımız olan silahları, mühimmatı bize vermedi. Şimdi onlar bizden istiyor. KAAN'a, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girdik"

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