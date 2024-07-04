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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Astana'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Astana'dan ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi&#039;nin ardından Astana&#039;dan ayrıldı
Recep Tayyip Erdoğan, Astana, Kazakistan, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Astana'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve beraberindekiler uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'dan özel uçak "TC CAN" ile ayrıldı.

Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Astana'dan ayrıldı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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