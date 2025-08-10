Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' mesajı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

