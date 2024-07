Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana dönüşü önemli mesajlar: Putin’i ve Esad’ı davet edebiliriz

Erdoğan, Türklüğün sembolü ‘Bozkurt’ üzerinden fırtına koparan Avrupa’yı, Almanya ve Fransa örneği ile eleştirdi. Öte yandan Suriye ile normalleşme sürecine de değinen Erdoğan, "Biz komşumuz Suriye’ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Sayın Putin ve Esad’a bir davetimiz olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın gündemle ilgili açıklamaları:

"YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAR"

Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi cuma günü, cuma namazı çıkışında zaten söylemiştim. Bizim Sayın Putin ile Beşar Esad’a bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir.

"İSTİKRARSIZLIK BİTMELİ"

Suriye’deki istikrarsızlık başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı sağlıyor. Bu terörün kazınması Suriye’nin geleceğinin inşası için mühimdir. Suriye’de hayat bulacak barış iklimi, çeşitli ülkelere dağılmış milyonlarca insanın ülkelerine geri dönmeleri açısından da gereklidir.

"BİZ HAZIRIZ SIRA SURİYE’DE"

Biz komşumuz Suriye’ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye’nin her zaman yanında oluruz. Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın.

"ELİMİZ HER AN TETİKTE"

Şu an itibarıyla sınır ötesi harekâtı bölgedeki olayların akışı belirleyecek. Operasyonlarımız zaten sürüyor. Yani teröre aman vermeyiz. Gerek Irak’ta gerek Suriye’de bu adımları her an atarız. Güvenlik güçlerimizin eli tetiktedir. Tehdidin boyutuna göre de anlık kararları alıp uyguluyoruz. Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız.

"SİLAH TÜCCARLARI İSTİYOR"

Ne yazık ki Batı’da bu işi (3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali) kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı’na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı.

"ATEŞKES HER AN OLABİLİR"

Temennimiz odur ki inşallah şu birkaç gün içerisinde ABD Başkanı Biden’ın da İsrail’i araması neticesinde kesin ateşkese ulaşılır ve böylece son dönemde İsrail tarafından yapılan katliamlar da son bulur. Ateşi bölgeye yayacak her türlü adımdan uzak durulmalı.

"BİRAZ SABRA İHTİYACIMIZ VAR"

Risk primi düşüyor, faizler düşüyor ve gerçekten notumuz artıyor, cari açık daralıyor, bütçede de dengeyi iyileştiriyoruz. Dolayısıyla biraz sabra ihtiyacımız var. Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı. En adaletsiz vergi enflasyon. O nedenle dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek.

"BİZ BU OYUNLARI BOZARIZ"

(KAYSERİ VE SURİYE’DEKİ OLAYLAR) Suriye’nin kuzeyindeki olaylar başladıktan sonra Suriye Geçici Hükûmeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Bey, devreye girdi ve süratle bu olumsuz gelişmeleri hemen olumluya çevirdiler. Türkiye içinde de Kayseri’deki hadisede güvenlik güçlerimizin süratli müdahalesiyle hava sakinleşti ve bir an önce olumlu neticeyi her tarafta aldık.

Türkiye’de de ırkçı akımlar oluşturup kardeşlik iklimini bozmayı amaçlayanlar, karanlık odaklardan aldıkları talimatları yerine getirme gayretindeler. Fakat biz bu oyunları da, nasıl bozacağımızı da çok iyi biliriz. Alçakça bir hadise üzerinden kaos planlayanlara da, istismarlara da müsaade etmeyiz. Bu ülkede kimsenin kendini devletin kolluk kuvvetlerinin, yargısının, hükûmetinin yerine koymasına izin vermeyiz. Onlar kendi sinsi planlarının güçlü olduğunu zannedebilir, ancak bizim kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz tüm oyunları bozmaya muktedirdir.

"HIRSIZ, HIRSIZIM DER Mİ?"

(CHP’DE KADROLAŞMA, ÖZEL’İN İDDİALARI REDDETMESİ) Hırsız, ben hırsızım der mi? Veya ben çaldım der mi? Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için “ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız” mı diyecek? Onun geçmişteki abileri “biz CHP’den atamayacağız da MHP’den mi atayacağız?” demişlerdi. Şu anda da aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok. CHP’nin bu konuda geçtiğimiz yıllar boyunca, olumsuz anlamda yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.

İşte daha geçenlerde Manisa’da bir belediyede biliyorsunuz ciddi bir yolsuzluk oldu. Kula, orada bir yolsuzluk oldu ve belediye başkanı bu yolsuzluk neticesinde alındı. Bunu daha farklı belediyelerin takip etmesi mümkün. Çünkü bunlarda alışkanlık ırsidir. Ahbap, yaran bunlar. İstanbul Büyükşehir’den tutun, Ankara’sına İzmir’ine varıncaya kadar bu böyledir. Birçok vatandaş işlerinden atıldı. Nice ağlayanları biz belediyenin kapısında gördük. Kimse milletimizden gerçekleri gizleyemez.