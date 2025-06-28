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Squid Game devam edecek mi, yeni sezon olacak mı? Netflix’ten Squid Game 4. sezon açıklaması!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Squid Game devam edecek mi, yeni sezon olacak mı? Netflix’ten Squid Game 4. sezon açıklaması!
Squid Game, Netflix, Güney Kore, Dizi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada yankı uyandıran Güney Kore yapımı “Squid Game” dizisiyle ilgili yeni açıklamalar Netflix üzerinden geldi. Squid Game devam edecek mi, yeni sezon olacak mı, 4. sezon ne zaman gelecek merakla takip ediliyor.

Küresel çapta izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin akıbeti 3. sezonun ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Hayranların umutla beklediği Squid Game 4. sezon için Netflix açıklama yaptı. Peki, Squid Game devam edecek mi, yeni sezon olacak mı, 4. sezon ne zaman?

Netflix’ten Squid Game 4. sezon açıklaması! Squid Game devam edecek mi, yeni sezon olacak mı? - 1. Resim
Fotoğraf No Ju-Han'a aittir.

SQUİD GAME DEVAM EDECEK Mİ?

Tüm dünyada fenomen haline gelen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game için yolun sonuna gelindi. Squid Game devam edecek mi sorusu sonunda resmi olarak cevaplandı.

Squid Game dizisinin senaristi Hwang Dong-hyuk yaptığı resmi açıklamayla Squid Game'in üçüncü sezonla birlikte sona erdiğini doğruladı. Üçüncü sezonun final sahnesinde “Game Over” (Oyun Bitti) yazısı ile Squid Game serisi final yaptı.

Netflix’ten Squid Game 4. sezon açıklaması! Squid Game devam edecek mi, yeni sezon olacak mı? - 2. Resim

SQUİD GAME 4. SEZON NE ZAMAN?

Hayranların büyük bir merakla beklediği 4. sezon için umutlar tükendi. Hwang Dong-hyuk daha önce hayranlarına hitaben kaleme aldığı mektubunda üçüncü sezonun aynı zamanda dizinin finali olduğunu ifade etti.

Senarist Hwang Dong-hyuk mektupta 2025 yılında yayınlanan Squid Game 3. sezonun dizinin “vedası” olacağını belirtti. 

Netflix’ten Squid Game 4. sezon açıklaması! Squid Game devam edecek mi, yeni sezon olacak mı? - 3. Resim
Fotoğraf No Ju-Han'a aittir.

SQUİD GAME YENİ SEZON OLACAK MI?

Netflix ve Hwang Dong-hyuk cephesinden Squid Game yeni sezon için açıklamalar gecikmedi.

3 sezon süren Squid Game dizisi Gi-hun’un yaşadıkları ve Squid Game organizasyonunun finaliyle noktalandı. Final sezonu yapan Squid Game dizisinin ne yazık ki yeni sezonu gelmeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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