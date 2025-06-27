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Squid Game 3. sezon 7. bölüm var mı? 4. sezon tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Squid Game 3. sezon 7. bölüm var mı? 4. sezon tarihi merak ediliyor
Squid Game, Netflix, Dizi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix'in fenomen dizilerinden biri haline gelen Squid Game 3. sezon bölümleri 27 Haziran itibarıyla yayınlandı. 6 bölümü yayınlanan Squid Game 7. bölümün olup olmayacağı merak edildi. Dizinin 4. sezon ne zaman başlayacağı sorularına cevap aranıyor.

Netflix yapımı Güney Kore dizisi Squid Game 3. sezon bölümleri tüm dünya ile aynı zamanda yayınlandı. 27 Haziran'da yayınlanan tüm bölümlerin ardından izleyiciler Squid Game 3. sezon 7. bölüm var mı sorgulamalarını yapıyor. 

SQUİD GAME 3. SEZON 7. BÖLÜM VAR MI?

Squid Game 3. sezon bölümleri 27 Haziran 2025 Cuma günü Netflix'te yerini aldı. Birinci sezonda 9, ikinci sezonda 7 bölüm olarak yayınlanan dizinin üçüncü sezonu 6 bölüm olarak yayınlandı. Eksik bölüm olup olmadığı merak edilirken 3. sezon 7. bölümün olup olmadığı merak edildi. Dizinin yapımcıları ve platformun açıklamalarına göre sezon 6. bölümden oluşuyor. Dolayısıyla 7. bölüm gelmeyecek. 

Squid Game 3. sezon 7. bölüm var mı? 4. sezon tarihi merak ediliyor - 1. Resim

SQUİD GAME 4. SEZON NE ZAMAN?

3. sezonun yayınlanmasının ardından 4. sezon olup olmayacağı ise gündeme geldi. Ancak dizi 3. sezonuyla hikayesini tamamlıyor. 

SQUİD GAME 3. SEZON FİNAL Mİ?

Dizi, 3. sezonuyla final yaparak hikayesini noktaladı. Dizinin en başından beri 3 sezon olarak planlandığı ve anlatılmak istenen hikayenin sona ermesi nedeniyle final yaptığı açıklandı. 

Squid Game 3. sezon 7. bölüm var mı? 4. sezon tarihi merak ediliyor - 2. Resim

3. SEZON KONUSU

3. sezonda, başarısız olan ayaklanmanın ardından yarışlar yeniden başlıyor. Seong Gi-hun, bir kez daha kendisini labirentte buluyor. Gi-hun ve arkadaşlarını ise bugüne kadarki en ölümcül oyun bekliyor. Başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi-hun) ve Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi-Ha-joon yeni sezonda da yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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