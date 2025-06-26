Yeni sezon, yeni oyunlar: Bu kez hayatta kalmak daha zor! Squid Game 3.sezonda hangi oyunlar var?

Squid Game 3.sezon için geri sayım başlamışken yeni sezon oyunları gündeme geldi. İzleyiciler yeni sezonun ölümcül oyunlarını ve senaryonun gidişatını araştırmaya başladı. Netflix tarafından yayınlanan fragmanda Squid Game’in bu sefer sınırları daha fazla zorlayacağı görülüyor. Peki Squid Game yeni sezonda hangi oyunlar var?

Netflix’in popüler dizisi Squid Game üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.İlk iki sezonunda zeka, fiziksel dayanıklılık ve psikolojik sağlamlık gerektiren oyunlar izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Dizinin 3.sezonuyla final yapacak olması heyecanı artırırken izleyicinin en çok merak ettiği konu, bu sezon oynanacak oyunlar oldu.

SQUİD GAME 3.SEZONDA HANGİ OYUNLAR VAR?

Squid Game fragmanında yer alan sahnelere göre 3.sezon oyunları daha karanlık ve derin olacak. İlk sezonda çocuk oyunlarının ölümcül versiyonunu aktaran dizinin ikinci sezonunda hem stratejik hem de psikolojik oyunlar ön plandaydı. Üçüncü sezonda ise oyunların daha evrensel bir hal aldığı görülüyor.

Dizinin final yapacak olması, oyunların sadece hayatta kalmaya değil, karakterlerin içsel hesaplaşmalarına da zemin hazırlayacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Dizinin tasarımcısı Hwang Donk-hyuk, “Her oyun, bir karakterin geçmişteki kararlarıyla yüzleşmesini sağlayacak bir metafor olacak,” diyerek bu sezonda oyunların yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da sarsıcı olacağını işaret etti.

SQUİD GAME 3.SEZON OYUNLARI

Squid Game dizisi 3.sezon oyunları henüz resmi olarak açıklanmasa da bazı sosyal medya analizlerine göre sonsuz labirent, denge köprüsü, gerçek satranç, gör ve dokun, zamanlı itiraf, ip atlama ve sakız oyunu sahnelerde yer alacak.

İp Atlama: İki dev halat, tren rayı ve dev bir halat olacak. Kırmızı ışıkta ip atlama dururken yeşil ışıkta atlanmaya devam edecek. Dengesini kaybeden oyuncu elenecek.

Sakız Oyunu: Takımlar sakız makinesiyle belirlenecek. Bir tarafta bıçak sembolü bir tarafta anahtar sembolü olacak. Pembe takım avcı mavi takım ise kaçan olacak. 5 dakika içinde hayatta kalan oyuncular birebir düello yapacak.

Gerçek Satranç: Oyuncular piyon olarak kullanılacak.

Denge Köprüsü: İlk sezondaki cam köprüye benzer şekilde tasarlanmış, ancak bu kez oyuncular sadece yere değil, kararlarına da güvenmek zorunda.

Gör ve Dokun: Katılımcıların yalnızca dokunarak objeleri tanıması gereken bir oyun. Ancak yanlış eşleşmeler ağır sonuçlara neden oluyor.

Bu oyunlar sosyal medya analizlerine dayanarak tahmin edilmiştir.