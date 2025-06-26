Squid Game 3.sezon kaç bölüm? Final sezonunda gerilim artıyor!

Squid Game yeni sezon ne zaman çıkacak sorusu gündeme geldi. Squid Game üçüncü ve final sezonu için geri sayım başladı. Yayınlandığı ilk andan itibaren milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen Güney Kore yapımı dizinin yeni sezonuna dair detaylar netleşti. Peki Squid Game 3.sezon kaç bölüm?

Squid Game’in üçüncü sezonunun final sezonu olması, hem hikayenin yönü hem de bölümlerin içeriği açısından beklentileri artırdı. Netflix’in efsaneleşmiş dizilerinden biri olan Squid Game’in kaç bölümden oluşacağı ise merak konusu oldu.

SQUID GAME 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Squid Game ilk sezonu 9 bölümle yayınlanmış, ikinci sezon ise 7 bölümle ekranlara gelmişti. Üçüncü sezonun ise daha kısa tutulacağı, ancak bu kısa yapının hikayenin özünü koruyarak güçlü bir final sunma amacı taşıdığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Squid Game’in final sezonu için belirlenen bölüm sayısı resmi olarak açıklanmasa da, üçüncü sezonun 6 bölümden oluşması bekleniyor.

SQUID GAME BÖLÜMLERİ KAÇ SAAT, KAÇ DAKİKA?

Dizinin her sezonunda bölümlerin süresi değişiklik gösterse de genel olarak 32-62 dakika arasında değişkenlik gösterdiği biliniyor. İlk sezon bölümleri ortalama 50-60 dakika sürerken, ikinci sezonda bu süre 50-60 dakika bandında sabitlenmişti. Üçüncü sezon için de benzer süreler planlanıyor.

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Squid Game hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan biri de “Üçüncü sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusu oldu. Netflix’in yaptığı resmi duyuruya göre, Squid Game’in üçüncü ve aynı zamanda final sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde platformdaki yerini alacak.

Türkiye saatiyle sabah 11.00’de tüm bölümlerin aynı anda Netflix’e yüklenmesi bekleniyor. Bu da izleyicilerin sezonu bir solukta izleyebilmesine olanak tanıyor.