Ekranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor?

Ekranların sevilen dizisi Leyla’dan sevenleri üzen haber geldi. Genişleyen hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Leyla: Hayat, Aşk, Adalet için final kararı alındı. Peki Leyla ne zaman final yapıyor?

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinin son bölümü, izleyiciye final havası estirdi. Civan’ın hastalığı, Nur’un çaresizliği ve Leyla’nın planlarıyla dolu bölümler, “Leyla bitiyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

LEYLA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizi, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde Pazar gününe alınmıştı. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu yapım, gün değişikliğine rağmen izlenme oranlarında istenilen başarıyı elde edemedi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin 40. bölümüyle ekranlara veda etmesi bekleniyor.

LEYLA DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Derinleşen senaryosuyla son haftalarda izleyiciyi ekrana kilitleyen Leyla dizisi 40. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu bölümle birlikte dizi ekran serüvenine son verecek.

LEYLA 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 37. bölümünde olaylar adeta düğüm noktasına ulaştı. Nur, sevgilisi Vedat’ı ölümden kurtaramasa da, olayın perde arkasında yer alan kişilere ulaşmak için harekete geçti. Vedat’ın ölümünün şüpheli oluşu, herkesi alarma geçirdi. Köroğlu ailesi içinde yaşanan sürtüşmeler, bu bölümde yeniden alevlendi.

Vedat’ın doğum günü için düzenlenen sürpriz planlar, kardeşleri Suat ve Ahsen’in itirazıyla gölgede kaldı. Aynı anda Leyla’nın ailesinden gelen psikolojik baskılar, Nur’u iyice köşeye sıkıştırdı.

Eren’in, Köroğlu ailesi tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesi, olayların seyrini daha da karmaşık hale getirdi. Nur, Eren’le yakınlaşmasını koz olarak kullanmaya karar verirken, gerilim giderek tırmandı. Finalde ise Nur, kendisini derinden sarsacak bir gerçekle karşı karşıya kaldı.