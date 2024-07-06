Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Biden'dan Trump'a 'münazara' suçlaması: Bağırıyordu, dikkatimi dağıttı

Biden'dan Trump'a 'münazara' suçlaması: Bağırıyordu, dikkatimi dağıttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Biden&#039;dan Trump&#039;a &#039;münazara&#039; suçlaması: Bağırıyordu, dikkatimi dağıttı
Joe Biden, Donald Trump, Abd Başkanlık Seçimleri, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile katıldığı canlı yayın tartışmasında eleştirilen performansına dair konuştu. Biden, Trump'ı suçlayarak "Mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı" dedi.

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken yarış kızıştı. ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın katıldığı canlı yayın tartışmasının yankıları ise devam ediyor.

Yayının ardından Demokratlar, destekçileri ve bağışçılarının da bulunduğu birçok kişi tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrılar alan Biden, canlı yayın tartışmasının ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi.

"BAĞIRIYORDU, DİKKATİMİ DAĞITTI"

Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" diyen Biden kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" dedi.

Münazarayı tekrar seyredip seyretmediğine ilişkin ise Biden, "Yok, sanırım izlemedim" cevabını verdi.

Biden'dan Trump'a 'münazara' suçlaması: Bağırıyordu, dikkatimi dağıttı - 1. Resim

"TRUMP'I YENMEK İÇİN EN KALİFİYE KİŞİ BENİM"

Anketlerde geride olduğunun hatırlatılması üzerine "Ben anketlere inanmıyorum" diyen  Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak, "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim" ifadelerini kullandı.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya çok net ifadelerle cevap vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Ben Putin'i indiren adamım" dedi.

Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini belirtti.

"HER GÜN YAPTIKLARIMLA MUAYENEDEN GEÇİYORUM"

Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceğini cevaplamaktan kaçınan Biden, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum" diye konuştu.

Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini belirterek, "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana dönüşü önemli mesajlar: Putin’i ve Esad’ı davet edebiliriz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF Başkanı Büyükekşi'den Merih Demiral tepkisi: UEFA'ya en güzel cevabı yarın sahada vereceğiz - DünyaUEFA'ya en güzel cevabı yarın sahada vereceğizTürk adayın favori olduğu kritik seçim sona erdi! İran'da sandıklar açılmaya başlandı - DünyaTürk aday seçimi önde götürüyorİsrail'in 7 kurşunla yaralayıp işkenceyle kör ettiği Gazzeli Rami Ebu Mustafa öldü - Dünyaİşkenceyle kör olan Gazzeli Mustafa hayatını kaybettiEtna ve Stromboli yanardağları nedeniyle yüksek alarm! İtalya'da sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı - DünyaEtna ve Stromboli yanardağları nedeniyle yüksek alarmHizbullah ve Kassam Tugayları'ndan peş peşe saldırı! Çok sayıda İsrail askeri öldü - DünyaHizbullah ve Kassam Tugayları'ndan peş peşe saldırı!Avrupa'da savaşa işaret etmişti! Orban 'barış' için Putin ile el sıkıştı - DünyaMacar lider Orban 'barış' için Putin ile el sıkıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...