Biden'dan Trump'a 'münazara' suçlaması: Bağırıyordu, dikkatimi dağıttı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile katıldığı canlı yayın tartışmasında eleştirilen performansına dair konuştu. Biden, Trump'ı suçlayarak "Mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı" dedi.

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken yarış kızıştı. ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın katıldığı canlı yayın tartışmasının yankıları ise devam ediyor.

Yayının ardından Demokratlar, destekçileri ve bağışçılarının da bulunduğu birçok kişi tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrılar alan Biden, canlı yayın tartışmasının ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi.

"BAĞIRIYORDU, DİKKATİMİ DAĞITTI"

Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" diyen Biden kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" dedi.

Münazarayı tekrar seyredip seyretmediğine ilişkin ise Biden, "Yok, sanırım izlemedim" cevabını verdi.

"TRUMP'I YENMEK İÇİN EN KALİFİYE KİŞİ BENİM"

Anketlerde geride olduğunun hatırlatılması üzerine "Ben anketlere inanmıyorum" diyen Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak, "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim" ifadelerini kullandı.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya çok net ifadelerle cevap vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Ben Putin'i indiren adamım" dedi.

Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini belirtti.

"HER GÜN YAPTIKLARIMLA MUAYENEDEN GEÇİYORUM"

Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceğini cevaplamaktan kaçınan Biden, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum" diye konuştu.

Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini belirterek, "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz" ifadelerini kullandı.