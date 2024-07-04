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Biden'ın 'Çekilmiyorum' açıklaması Trump'ı ikna etmedi: Yaşlı ve perişan gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trump, canlı yayında karşı karşıya geldiği ve yetersiz performansıyla eleştirdiği Biden'ın adaylıktan çekileceğini öne sürdü: Yaşlı ve perişan gidecek yerine Kamala Haris gelecek...

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylar Donald Trump ile Joe Biden canlı yayında karşı karşıya gelmişti. Biden'ın kötü performansı seçimlerde kaybedeceği yönünde eleştirileri gündeme getirmişti. Biden ise yetersizliğini jed-lag olmasına bağlamıştı. 

Amerikan basınında Biden'ın çekileceği yönünde haberler yayımlanmış Beyaz Saray 'Kesinlikle hayır' şeklinde açıklama yapmıştı. Başkanlık yarışında yeni bir gelişme yaşandı. 

Trump'ın, golf sahasında bir kişiyle, Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini değerlendirdiği video sosyal medyada yayıldı.

Biden'ın 'Çekilmiyorum' açıklaması Trump'ı ikna etmedi: Yaşlı ve perişan gidecek - 1. Resim

YARIŞI BIRAKIYOR

Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki "zayıf performansını" eleştiren Trump, kendisinin harika iş çıkardığını belirterek, rakibi Biden'ı "yaşlı ve perişan" şeklinde niteledi.

Trump, Biden'ın seçimden çekileceğini iddia ederek, "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi.

Biden'ın 'Çekilmiyorum' açıklaması Trump'ı ikna etmedi: Yaşlı ve perişan gidecek - 2. Resim

"KAMALA ZAVALLI"

Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris'in, daha "iyi bir aday olacağını" savunmasına rağmen "zavallı" olduğunu da söyledi.

ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Demokrat Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladı.

Parti içinde Harris'in, Biden'a kıyasla daha güçlü bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.

Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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