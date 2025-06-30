O paylaşım başını yaktı! Datça Belediyesi admin'i kovuldu, Kılıçdaroğlu isyan etti

Geçtiğimiz hafta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir tweet atan ve gündem olan Datça Belediyesi sosyal medya 'admin'i Osman Akın kovuldu. Akın, X hesabından konuyla ilgili açıklama yaparken, Kılıçdaroğlu da "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta X platformunda bir sosyal medya kullanıcısı "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim." paylaşımını yapmıştı.

Bu paylaşıma CHP'li Datça Belediyesi'nden cevap gelmiş ve "Maalesef doluyuz." yorumunu yapmıştı.

PAYLAŞIMI YAPAN 'ADMİN' KOVULDU!

Datça Belediyesi'nin X hesabından bu paylaşımı Osman Akın'ın yaptığı öğrenildi.

Kovulduğunu doğrulayan Akın, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar"

KILIÇDAROĞLU İSYAN ETTİ

Osman Akın'ın kovulmasıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum" diyerek isyan etti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı da şöyle: