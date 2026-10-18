Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü kutladığı bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik etti.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı görsele yer verdi.
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