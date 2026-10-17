Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir de müjde vererek "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi'nde İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı sağlıkçı alımı yapılacağını müjdeleyerek birçok önemli konuda mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 38 bin sağlıkçı alınacak

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz İstanbullular, değerli hekimlerimiz, kıymetli sağlık çalışanlarımız, saygıdeğer misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanında insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek, bir yaraya merhem bir derde deva olabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine aynı şekilde tebriklerimi, teşekkürlerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.

İnşası tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını yapmak, yenilerinin de temellerini atmak üzere bugün sizlerle bir aradayız. Bu sağlık tesislerinde tedavi görecek tüm vatandaşlarımıza Rabbimden sağlık ve bereketli ömürler niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 38 bin sağlıkçı alınacak

"TABİPLİK ASLA SIRADAN BİR MESLEK OLARAK GÖRÜLMEMİŞTİR"

Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin, aynı zamanda köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz. Tabiplik bizde asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim, hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Tıp sahasında Avrupa'da orta çağın en karanlık sahneleri yaşanırken, biz Anadolu'nun dört bir yanındaki bimarhanelerle, şifahanelerle ve daha pek çok kurumla 13. asırdan itibaren bu alanda adeta temayüz ettik. İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir.

Bu tarihsel akışı özellikle şunun için vurguluyorum. Kıymetli dostlar, bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen ecdat, devleti ebed müddet anlayışımızı kurumlarımıza da yansıtmıştır. Bu kurumlar devletle birlikte milletin de kurumları olduğu için istiklal ve istikbal hamurumuzda aynı zamanda buralarda yoğrulmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz darbe girişimine, Covid-19 salgınından 6 Şubat depremlerine bu ruh her seferinde ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle sizlerin şahsında önümüzdeki sene 200. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan İstanbul Tıp Fakültemizin tüm mensuplarını şimdiden tebrik ediyorum. Başarılarla dolu iki asırlık geçmişinde bünyesinden dünyaca ünlü isimler çıkaran İstanbul Tıp Fakültemizin inşallah daha nice asırlar milletimize şifa dağıtacağına, tıp literatürüne önemli katkılar yapacağına inanıyorum.

Aziz İstanbullular, kıymetli kardeşlerim, İstanbul Tıp Fakültesi gerek eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, gerekse nitelikli sağlık hizmetleriyle faaliyetlerini başarıyla sürdürüyoruz. Hizmet kapasitesi, uzmanlaşmış klinikleri, güçlü sağlık personeli ve ileri teknoloji altyapısıyla fakültemiz sağlık alanında önemli işlere imza atıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 38 bin sağlıkçı alınacak

DAHİLİYE HASTANESİ 44 BİN METREKARELİK ALANA KURULDU

Şimdi çok kısa bir şekilde bu eserleri kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. Yeni dahiliye hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere toplam 186 yatak bulunuyor. Hastanemiz 56 poliklinik, 3 anjiyografi ünitesi ve 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip. 40 öğretim üyesi ofisi toplamda 380 kişi kapasiteli, 2 geniş amfisi, 147 kişilik derslik ve 264 kişilik kütüphanesiyle hastanemiz güçlü bir eğitim altyapısı sunuyor.

Modern tıp eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve deprem izolatörleriyle donatılan yeni dahiliye hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başladı. Diğer birimler de peyderpey devreye alınıyor. Kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümleri de yeni dahiliye hastanemizde hizmet sunacak. Aynı şekilde 26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesiyle 13 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesi de faaliyete geçirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 38 bin sağlıkçı alınacak

ESENYURT HASTANESİ'NE 50 YOĞUN BAKIM YATAĞI

Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri de dahil toplam 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bunların yanı sıra hastanemizin yüksek standartlı 12 ameliyathanesinde robotik cerrahi uygulamaları ve kompleks ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Fakültemizin gücüne güç katacak, hastalara inşallah şifa dağıtacak her iki hastanemiz de bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.

Bugün iki yeni eserimizin de temellerini atıyoruz. Çapa yerleşkesinde 7 katlı ortopedi travmatoloji ile cerrahi iki hastanesi bittiğinde 7'si yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 113 yatakla sağlık hizmeti verecek. Projede 8 poliklinik, 6 ameliyathane, 10 kişilik fizik tedavi alanı, 3 röntgen ünitesi ve 38 araçlık kapalı otopark yer alıyor. Son olarak üniversitemizin Çapa kampüsünde Deniz Abdal Camiimizin de yapımına bugün başlıyoruz. 65 metrekare bodrum kat, 170 metrekare zemin kat ve 65 metrekare mahfil katından oluşacak camimiz de şimdiden hayırlara vesile olsun.

"BIÇAK PARASI VERMEYENİN AMELİYAT OLAMADIĞI GÜNLERDEN BUGÜNE GELDİK"

Kıymetli kardeşlerim, sizlerin de çok iyi bildiği gibi sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı, sosyal güvenlik sisteminin çalışmadığı, memurun ayrı işçinin ayrı hastanesinin olduğu, reçetede yazılı ilaçların eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansa erişimin lüks sayıldığı, halkımızın tabiriyle bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların ve cenazelerin hastanede rehin alındığı kötü günler yaşadık. 24 yılda yaptığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz projelerle, devreye aldığımız düzenlemelerle, attığımız diğer adımlarla çok şükür sağlıktaki bu tabloyu tam tersine çevirmeyi başardık.

38 BİN SAĞLIKÇI ALIMI YAPILACAK

Bir de sevindirici bir haber vermek istiyorum, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız ve temellerini atacağımız bu eserlerin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum."

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu de atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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