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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efe Tapmaz'a 'geçmiş olsun' telefonu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan gence 'geçmiş olsun' telefonu açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan 16 yaşındaki Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" dedi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini söyleyen Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti. Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"BUNLAR AHLAKSIZ, BUNLAR ADİ, BUNLAR ALÇAK"

Yaralı gençten olaya ilişkin bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

PKK yandaşı bir grup, Belçika'nın başkenti Brüksel'de arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen eşyalar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Aynı zamanda slogan da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu olarak yaşadığı caddelerden geçti.

PKK yandaşları sonrasında 16 yaşındaki Efe Tapmaz'a saldırdı. Tapmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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