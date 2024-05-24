Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastık altı altın ekonomiye faydasız, kurumlar da toplumu ikna edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Yastık altı altının ekonomiye katkısı olmadığını hepimiz biliyoruz. Kurumlar toplumu ikna edemedi, bakış açısı değiştirilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu seneki zirvenin başarılı geçmesini, hayırlara vesile olmasını diliyorum. 75 ülkeden yaklaşık 1500'den fazla katılımcıyı inşallah zirve münasebetiyle misafir edeceğiz. Zirveye öncülük eden kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Kıymetli fikirleriyle zirveye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE KÖPRÜ ROLU OYNUYOR"

Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi önemlidir. Türkiye, finansal piyasalar arasında köprü rolü oynuyor. İstanbul ise finans alanında büyük potansiyele sahip. Geçen sene hizmete açtığımız İstanbul finans merkezi bu çabalarımızın sembolü oldu. İstanbul’un İslami finans alanında büyük bir potansiyel sahip olduğunu uluslararası yatırımcılar da tasdik ediyor. Global ölçekte İslam ekonomisine yönelik hizmet ve ürün pazarlarının keşfedilmesine zirvenin yardımcı olacağı kanaatindeyim.

"KAOS, DÜNYANIN RENGİ HALİNE GELDİ"

Son yıllarda dünyamız köklü bir sürecin içinden geçiyor. Şunu çok net görebiliyoruz. Uluslararası sistemde denge kayboldu. Kaos, dünyanın rengi haline geldi. Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn etmesi gerektiğini söylüyoruz.

"MAZLUMU KORUYACAK BİR MEKANİZMA YOK"

İsrail’in yaklaşık 8 aydır dünyanın gözü önünde işlediği katliamlar mevcut kurumlara olan güveni sarsmıştır. BMGK başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef ülkelerin çarpık yönetimi bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dünyada zulmün önüne geçecek bir mekanizma yoktur. Yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf çiziyor. Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Türkiye olarak uzun süredir bu duruma dikkat çekiyoruz. Rusya- Ukrayna savaşı ve Gazze soykırımıyla birlikte artık bu kaçınılmaz olmuştur.

Adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Küresel sistemin elitleri bu tabloyu görmezden geliyor.

Dünyada gelir adaleti bozuldu. Servet ve gelir adaletsizliği tarihin en yüksek seviyesinde. Dünyada yüzde 1'lik kesim küresel servetin yarısına sahip. Paradan para kazandıran bu sistemin dertlere deva olmayacağını, adalet getiremeyeceğini artık hepimiz kabul etmeliyiz.

"YASTIK ALTI ALTININ EKONOMİYE KATKISI YOK"

Yastık altı denilen tasarruf kültürüne sahibiz. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik. Yastık altı altının ekonomiye katkısı olmadığını hepimiz biliyoruz. Kurumlar toplumu ikna edemedi, bakış açısı değiştirilmeli. Finans kurumlarımızı bu konuda politika geliştirmeleri için destekledik. Yastık altında döviz ve altının ekonomiye aktif bir katkısı yoktur.

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