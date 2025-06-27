Cumhurbaşkanı Erdoğan "Destan yazdık" diyerek anlattı! Muhalefete tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu. Ulaştırmaya dair her başlıkta destan yazdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin takoz siyasetine teslim olmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

İktidarları döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırmaya dair her başlıkta destan yazdık." dedi.

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Hükümet olarak yatırımlar yaparken muhalefetin engelleme çabalarıyla da mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin takoz siyasetine teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hakların önemi daha da artıyor. En açık örneğini covid salgınında yaşadık. Günümüzde de ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler, toplumlarının refahının yanında kültürel ve bilimsel gelişimlerini de ilerletiyor.

İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların üretime etkisi 1 trilyon 65 milyar dolara tekabül ediyor. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık. Birçok sektör bu yatırımlardan olumlu etkilendi. Ulaştırma yatırımları ekonomimizin itici gücü haline geldi.

Bölünmüş yol mesafemiz 29 bin 742 kilometreye çıktı. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün bu sayı 77'ye yükseldi. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. 2002 yılında 10948 kilometre olan demir yolu ağımızı 13919 kilometreye, 2505 olan sinyalli hat uzunluğunu 8046 kilometreye, 2122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu ise 7274 kilometreye çıkardık. 11668 km uzunluğundaki demir yollarımızı komple yeniledik.

"ULAŞTIRMAYA DAİR HER BAŞLIKTA DESTAN YAZDIK"

Hava yolunu, halkın yolu haline dönüştürdük. Havalimanı sayımızı 58'e ulaştırdık. İstanbul Havalimanı'mız Türkiye'nin vizyon projesi olarak göz dolduruyor. Yılın ilk 5 ayında 32 milyona ulaşan yolcu sayısıyla kendi rekorunu kırdı. Ulaştırmaya dair her başlıkta destan yazdık.

"HİZMETLERİMİZİ DİNAMİTLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken, ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla da mücadele ettik. İstanbul Havalimanı ile ilgili akla ziyan bir sürü iftira attılar. Gün oldu yol mu yiyeceğiz dediler. Gün oldu bunlar külliyen israf dediler. Gün oldu yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler. Gün oldu projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Aslında ne iş yaptılar, ne hizmet ürettiler, ne de bizim hizmet üretmemizi istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya yanaşmadılar.

"MUHALEFETİN TAKOZ SİYASETİNE TESLİM OLMADIK"

Muhalefetin takoz siyasetine teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızla birlikte ülke ve komşuları bölgeleri birbirine bağlayacak barış ve iş birliği yolları tesis ediyoruz. Bu noktada 2 büyük projenin stratejik anlam kazandığını görüyoruz. ilki Orta Koridordur. Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor, deniz yoluna kıyasla 2 kat hızlı, hava yoluna göre 4 kat daha uygun.

Bir başka önem verdiğimiz proje Kalkınma Yolu'dur. Kalkınma Yolu coğrafyaları birbirine bağlarken, bölgesel istikrar ve refahın anahtarıdır. Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'nden başlayıp Avrupa'ya uzanan çok modlu yapısıyla öne çıkıyor. Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak. İstihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiye ulaşması öngörülüyor.